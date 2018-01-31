Напуганные штрафами операторы блокируют легальные сайты

Работа по блокировке сайтов, которые содержат запрещенную информацию, идет полным ходом. Огромные штрафы, предусмотренные для операторов связи за отказ блокировать незаконные ресурсы, привели к тому, что провайдеры перестраховываются и закрывают доступ к вполне легальным порталам.

Случаи избыточной блокировки сайтов в интернете в ходе выборочной проверки обнаружил Роскомнадзор, пишет РБК. В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Мурманской области операторы связи заблокировали доступ к сайтам банков и сетевых магазинов. Служба уже направила письма с требованием разлокировать ресурсы, которые не были внесены в Единый реестр запрещенной информации.

Кроме того, Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, проводит внеплановую проверку, чтобы выявить другие случаи несанкционированной блокировки.

В Роскомнадзоре сообщили, что постоянно корректируют работу с реестром запрещенной информации, рассылают операторам письма и проводят профилактические разъяснительные беседы. Периодически о незаконной блокировке в службу сообщают администраторы заблокированных сайтов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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