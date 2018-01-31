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Среда, 31 января 2018, 11:38 мск

Общество

Напуганные штрафами операторы блокируют легальные сайты

Работа по блокировке сайтов, которые содержат запрещенную информацию, идет полным ходом. Огромные штрафы, предусмотренные для операторов связи за отказ блокировать незаконные ресурсы, привели к тому, что провайдеры перестраховываются и закрывают доступ к вполне легальным порталам.

Случаи избыточной блокировки сайтов в интернете в ходе выборочной проверки обнаружил Роскомнадзор, пишет РБК. В Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Мурманской области операторы связи заблокировали доступ к сайтам банков и сетевых магазинов. Служба уже направила письма с требованием разлокировать ресурсы, которые не были внесены в Единый реестр запрещенной информации.

Кроме того, Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору, проводит внеплановую проверку, чтобы выявить другие случаи несанкционированной блокировки.

В Роскомнадзоре сообщили, что постоянно корректируют работу с реестром запрещенной информации, рассылают операторам письма и проводят профилактические разъяснительные беседы. Периодически о незаконной блокировке в службу сообщают администраторы заблокированных сайтов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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