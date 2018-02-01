Кузнецова раскритиковала детские стихи про глаз в унитазе. Поэт назвал ее слова «идиотизмом»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о том, какие, по ее мнению, детские книги «страшно показывать даже взрослым». Автор одного из стихотворений, упомянутых омбудсменом, Игорь Иртеньев назвал критику его творчества «идиотизмом».

Выступая на конференции в Российской государственной детской библиотеке, Кузнецова представила список из 16 произведений современной детской литературы.

«Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех – «Куда скачет петушиная лошадь»… Сказка про глаз, который, простите, упал в унитаз. Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже», – цитирует слова правозащитницы РИА «Новости».

В свою очередь Игорь Иртеньев, написавший стих про глаз в унитазе в 1991-м году, заявил, что не готов спорить с Кузнецовой. «Как на это реагировать? Это чистой воды идиотизм. Идиотизм, который является трендом во всех государственных структурах. Сейчас у нас все идет под знаком идиотизма», – сказал поэт в интервью «Говорит Москва».

Ирентьев уточнил, что не писал стихотворение как детское, однако в книжку для детей оно попало. «Я считаю, что нормальный ребенок не с квадратной головой вполне в состоянии его оценить и посмеяться», – заключил автор.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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