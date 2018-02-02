Минобороны выложило в Сеть свидетельства подвигов в Сталинградской битве (ДОКУМЕНТЫ)

Минобороны России опубликовало на официальном сайте исторические документы, приуроченные к 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны. На официальном сайте ведомства запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами. Они посвящены героическим защитникам Сталинграда, ковавшим победу в одном из величайших, ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной Армии – защитникам города. Немалый интерес пользователей вызовут официальные описания ратных подвигов знаменитого пулеметчика гвардии сержанта Якова Павлова, с горсткой бойцов в течение месяца удерживавшего стратегически важное здание; снайпера младшего лейтенанта Василия Зайцева, за два с небольшим месяца уличных боев за город уничтожившего 225 фашистов.

Опубликованы документальные свидетельства и самоотверженных подвигов, которые стоили бойцам их жизней. Впечатляет подвиг гвардии красноармейца, стрелка бронебойщика 260 Гвардейского стрелкового полка 86 Гвардейской стрелковой дивизии Каплунова Ильи Макаровича. Он был представлен к званию «Герой Советского Союза» посмертно.

«21 декабря 1942 года в бою под населенным пунктом Нижне-Кумский Сталинградской области, красноармеец коммунист тов. Каплунов являясь бойцом роты противотанковый ружей, проявил исключительную самоотверженность, стойкость и отвагу. При отражении танковой атаки врага, Каплунов из противотанкового ружья и противотанковыми гранатами подбил 5 немецких танков. Вслед за 5 танками, которые уничтожил тов. Каплунов, на него шло еще несколько танков. Осколком снаряда тов. Каплунову оторвало левую ногу, но стойкий боец не пал духом. Будучи раненым он продолжал бить врага. Меткими выстрелами из ПТР тов. Каплунов подбил еще 3 танка. В это время ему оторвало левую руку. Но и тут воля к победе не оставила славного воина, истекая кровью, тов. Каплунов противотанковой гранатой подбил 9-й танк и погиб смертью героя», – изложено в наградном листе (грамматика и пунктуация сохранены).

Также вниманию широкой аудитории представлены наградные листы на менее известных, но не менее достойных защитников города. К примеру, заместитель командира эскадрильи штурмовиков Ил-2 старший лейтенант Николай Кочетков за 27 дней боев на подступах к Сталинграду совершил 22 боевых вылета, 8 из которых – ночью, участвовал в воздушных боях, дважды был подбит, но, не выходя из боя, выполнял боевые задания и успешно возвращался на аэродром.

Большую часть представленных в разделе документов составляют выпуски фронтовой газеты 13 гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага» за полугодичный период самых ожесточенных боев под Сталинградом. На их страницах – вся история титанической борьбы Красной Армии за город на Волге, правительственные документы того времени, списки награжденных боевыми орденами и медалями, рассказы о героических подвигах солдат и офицеров Красной Армии, о фронтовой смекалке, солдатских хитростях, о крепком боевом товариществе, взаимовыручке и самоотверженности красноармейцев.

Кроме того, в числе опубликованных документов имеется рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о пленении командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Паулюса.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.02.18

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