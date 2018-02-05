Любителям порно будут доплачивать за просмотры

Зрители роликов для взрослых будут получать вознаграждение за просмотр порно. Такая концепция заложена в технологическом стартапе Vice Industry Token. По задумке бизнесменов, это позволит успешно развить развлекательный проект, пишет The Times. Предполагается, что пользователям будут начисляться токены VIT. Их можно будет обменивать на скидки или подписки на различные ресурсы для взрослых.

По словам основателя и гендиректора Vice Industry Token Inc. Стюарта Дункана (Stuart Duncan), классическая модель монетизации через спонсорский контент полностью себя изжила. «Внимание аудитории – это ценный и скудный ресурс. Наша платформа переворачивает рекламную коммерческую модель, чтобы капитализировать новую», – заявил он. Согласно разработанной Дунканом концепции, получившей название «экономика внимания», распространители порно должны активно взаимодействовать с потребителями, вознаграждая их интерес. Это, по мнению бизнесмена, позволит добиться настоящего внимания к продукту.

Плата будет начисляться пользователям за выполнение конкретных заданий, объявленные администраторами сайтов – участников эксперимента. Обладатели VIT-токенов также смогут получить 80-процентную скидку на премиальный контент сайтов-партнеров. Как пишет «Лента.ру», развлекательный блокчейн-проект Vice Industry Token Inc. начнет продавать токены 15 февраля. Сначала пользователям предлагается выкупить 2 млрд единиц из четырех. Во всем мире уже зарезервировано токенов VIT на сумму, превышающую 5 млн долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.02.18

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