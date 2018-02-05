Тотальная безграмотность: только 2% россиян ответили на вопросы для школьников

Социологи попросили взрослых россиян ответить на вопросы из тестов для средней школы. Оказалось, что большинство не знают ответов даже на элементарные вопросы. Только 2,3% опрошенных справились с поставленной задачей. Об этом сообщает пресс-служба «Левада-центра».

Опрос посвящен Дню российской науки, который будет отмечаться 8 февраля. Респондентам предложили рассмотреть семь утверждений и решить, какие из них верные, а какие – нет. На вопрос о движении континентов Земли большинство опрошенных (70%) ответили правильно. Только 9% ошиблись, а каждый пятый затруднился с ответом. Больше половины россиян знают, что электрон меньше, чем атом. Тогда как 16% считают, что это не так, а каждый третий не решился отвечать на этот вопрос. 44% респондентов не согласились с тем, что вся радиация создана человеком. 40% подумали, что это соответствует действительности. 36% против 35 согласились с ложным утверждением, что пол ребенка определяют гены отца. 40% уверены, что лазер работает, фокусируя звуковые волны. 42% определили, что это не верно. 46% россиян верят в то, что «Антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы», лишь треть считают, что это не так, а каждый пятый испытал трудности в ответом на этот вопрос. 42% респондентов согласны с тем, что только генетически модифицированные растения содержат гены, 30% опровергли это утверждение.

Правильно на семь тестов ответили 2,3% респондентов, еще 7,2% дали верный ответ на шесть заданий. Результат явно нельзя назвать высоким, отмечают специалисты, в реальности ситуация с научными знаниями россиян может быть даже хуже. В особенности, если учесть, что некоторые участники опроса могли отвечать наугад, и в этом случае шанс, что их ответ будет верным, составлял 50%.

Тем не менее, социологи отмечают позитивную динамику. В последние годы доля россиян, отвечающих правильно, несколько выросла. «С 2009 по 2018 год мы наблюдаем позитивную тенденцию повышения уровня научной грамотности, хотя, если учитывать то, что все тесты из программы средней школы, картина весьма удручающая. За девять лет лишь одна явная позитивная тенденции – все больше респондентов правильно отвечают на тест о действии антибиотиков: в 2009 году их было 23%, в 2018 году – 34% (в 1996 году – 13%!)», – говорится в отчете «Левада-центра».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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