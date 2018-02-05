Мошенники рассылают поддельные письма от Роскомнадзора

Неизвестные рассылают письма с требованием удалить якобы противоправную информацию с интернет-сайтов. Фальшивые документы подписаны несуществующими сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Письма приходят на электронный ящик администраций сайтов с адресов общедоступных почтовых сервисов на «бланках» управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с этим при получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.», – отметили в надзорном органе.

Кроме того, официальные письма службы подписываются электронной подписью с указанием сведений о соответствующем сертификате.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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