Госдуме предложили скорректировать часовые пояса в России

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий внести изменения в Федеральный закон «Об исчислении времени», следует из электронной базы данных ГД.

«Федеральным законом от 21 июля 2014… «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчислении времени» было отменено летнее время, установленное в 2011 году. В связи с этим на значительных территориях (Москва, центральные регионы Европейской части России, Урал) используется время, отстающее от поясного времени на один час», – говорится в пояснительной записке к документу.

В связи с этим народный избранник предлагает установить «московское время» равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа. Депутат считает, что принятие проекта позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении трех летних месяцев и ранней осенью, а также только сэкономит ресурсы и укрепит здоровье россиян.

По мнению автора инициативы, многочисленные обращения граждан в Госдуму с требованиями «вернуть летнее время» подтверждают выводы научных медицинских работников, биологов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с существующей системой времяисчисления.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.02.18

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