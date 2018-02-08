YouTube посчитал ролики про заточку ножей детским контентом

В приложении YouTube Kids обнаружили видео, которое пользователи посчитали небезопасным для просмотра детьми. В одном из таких роликов зрителей обучают точить ножи.

По данным ВВС, подобные видео появились в YouTube несколько месяцев назад, в последнее время число таких роликов выросло до нескольких сотен. Доступ к просмотру был открыт даже маленьким детям.

Представители Google извинились перед пользователями и обещали ужесточить борьбу с нежелательным контентом. Впредь, видео, помеченные как нежелательные, будут отсматриваться модераторами очень быстро и удаляться.

Сан-Франциско, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Франциско. Другие новости 08.02.18

Специалисты по космической метеорологии объяснили, почему Илон Маск обогнал Роскосмос. / В музее ИЗО Нижнего Тагила обнаружили поддельный портрет императора Александра I (ВИДЕО). / Facebook проверят на соответствие российским законам. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»