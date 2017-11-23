YouTube заблокировал самый популярный в России детский канал

Русскоязычный канал Vlad Crazy Show был заблокирован видеохостингом YouTube за нарушение принципов сообщества. Эксперты отмечают, что канал, специализирующийся на создании детского контента, был одним из самых популярных в России.

Согласно данным статистики, на Vlad Crazy Show были подписаны более 9,4 миллиона человек, пишет «Лента.ру». Каждый месяц на канал подписывались полтора миллиона пользователей. Предполагалось, что страница к началу 2018 года обойдет по посещаемости главного видеоблогера рунета Ивана Рудского, у которого 12 миллионов подписчиков.

Vlad Crazy Show транслировал ролики детской тематики. Там размещались видео о развлечениях, игрушках сладостях и фастфуде. Другие видеоблогеры не раз обвиняли авторов канала в пропаганде нездорового питания. По примерным оценкам, канал приносил своим создателям более 100 тысяч долларов в месяц рекламных доходов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.11.17

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