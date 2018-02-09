В предрассветном небе пройдет мини-парад планет с Луной в главной роли

В ближайшие три дня жители России смогут наблюдать перед восходом мини-парад планет. Три планеты Солнечной системы – Сатурн, Марс и Юпитер выстроятся в линию, рядом с ними пройдет Луна.

«Великолепное сближение Луны и трех планет можно будет наблюдать над южным горизонтом по утрам, перед восходом Солнца, на всей территории России лишь при наличии ясной, безоблачной погоды. Лучшие условия для наблюдения на юге России и в странах ближнего зарубежья», – сообщается на сайте Московского планетария.

Сатурн, Марс и Юпитер с 8 по 11 февраля находятся в одном секторе неба. Высоко на юге расположился Юпитер, немного восточнее Марс, совсем низко над юго-восточным горизонтом восходит Сатурн. Отличить планеты, по словам астрономов, несложно – они имеют ровный блеск.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.02.18

Заксо начнет работу с финансовых льгот, госимущества, мусора и наград. / В очереди в поликлинике Нижневартовска умер 32-летний мужчина. / 62-летнюю работницу курганского здравоохранения поймали на обворовывании пациентов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»