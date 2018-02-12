Названы главные опасности покупки китайских смартфонов в России

Эксперты рассказали о том, чем рискует россиянин, покупая китайский смартфон в рознице. Оказалось, что ритейл не гнушается продавать откровенно некачественные гаджеты, да еще и по завышенным ценам.

Розничные сети закупают очень дешевые смартфоны, чтобы покрыть свои издержки и привлечь покупателя, которому не хватает денег на устройства известных брендов, пишет Life.ru. При этом закупщики обращают внимание на спецификацию телефонов, а именно, объем памяти, быстрота процессора, емкость аккумулятора. Однако это вовсе не значит, что гаджет будет соответствовать заявленным характеристикам. Главная цель таких продавцов – люди, которые в силу разных причин не хотят покупать в интернете.

Причем, ценник на такой безымянный смартфон устанавливается завышенный, так как покупатель не имеет возможности сравнить стоимость телефона с другими моделями. И даже так называемые распродажи не гарантируют, что гаджет вам достанется по честной цене.

Третья опасность – продавцы-консультанты. Конечно, есть среди них и те, кто посоветует подкопить денег на смартфон надежного бренда, но в большинстве своем эти профессионалы своего дела смогут продать некачественный товар.

Перед покупкой смартфона, эксперты советуют все-таки проверить информацию о нем в интернете, почитать отзывы и посмотреть обзоры.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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