Россияне высказались о супружеских изменах и однополых связях

Большинство жителей России осуждают супружеские измены и выступают против однополых связей. Такие данные содержатся в итогах исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оказалось, что всегда или почти всегда осуждают супружеские измены две трети россиян (64%) При этом женщины менее лояльны, чем мужчины – 69% против 57%. Примечательно и то, что каждый десятый участник опроса (12%) не видит ничего ужасного в супружеских изменах.

Противников однополых отношений среди россиян оказалось куда больше тех, кто не поддерживает супружеские измены. Так, против однополых связей выступают 79% участников опроса. Только 9% респондентов сказали, что не видят в этом ничего предосудительного, еще 15% граждан заявили, что подобное чаще всего не осуждают.

Как передает РИА «Новости», данный опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся 13-14 января 2018 года среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Ранее опрос показал, что почти 40% россиян поддерживают идею приравнять сожительство к браку.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.02.18

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