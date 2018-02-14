Педофилов в России хотят сажать пожизненно

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для педофилов, покусившихся на детей до 14 лет. Если насилие над ребенком повлекло тяжкие последствия для его жизни и здоровья, преступнику грозит пожизненное заключение.

Об инициативе рассказала вице-спикер Госдумы, руководитель межфракционной рабочей группы по разработке законопроекта Ирина Яровая, пишет «Интерфакс». «Все наши предложения сформированы на основании глубокого анализа статистики совершения преступлений и их характера с целью формирования комплексных мер упреждения и соразмерности наказания», – заявила Яровая на пленарном заседании.

По ее словам, законопроект поддержали Верховный суд, Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет, Минюст, Минздрав, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка и институт им. Сербского. Документ внесен представителями всех фракций Госдумы РФ.

Кроме того, предлагается считать отягчающим вину то обстоятельство, что преступление совершено лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей. Повышенные меры ответственности предусмотрены для лиц, работающих в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, соцзащиты и соцобслуживания, а также в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием детей.

Яровая отметила, что в 2017 году зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. При этом более 40% от всех потерпевших несовершеннолетних – это дети в возрасте до 10 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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