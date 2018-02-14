Минобрнауки требует вернуть работу педагогу, уволенному после жалобы на низкую зарплату

Министерство образования и науки РФ проверило на предмет законности увольнение преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко. Педагог пожаловался премьер-министру Дмитрию Медведеву, что зарплаты учителей не индексируются с 2012 года. Через десять дней Макаренко лишился работы. В результате рабочая группа пришла к выводу, что преподаватель должен быть восстановлен в должности.

Коллективное обращение педагогов к главе правительства Макаренко подписал первым. В письме говорилось о том, что должностные лица Ростовской области систематически нарушают трудовое законодательство. Заработная плата преподавателей не индексировалась на уровень инфляции с 2012 года. 31 января источник агентства «Красная Весна» сообщил, что директор Таганрогского металлургического техникума Любовь Лизогуб уволила Макаренко.

Как тогда заявили в профильном министерстве Ростовской области, педагог лишился работы не за жалобу премьеру, а за дисциплинарные взыскания. Макаренко проработал в техникуме 40 лет.

Кроме того, источник сообщил, что Лизогуб возглавила техникум в 2016 году. «Став директором, она привела и поставила на ключевые должности своих подчиненных с прошлой работы, назначив им ставки и надбавки за счет сокращения нагрузки и зарплаты преподавателей и сотрудников техникума», – отметил собеседник агентства.

По поручению Медведева глава Минобрнауки Ольга Васильева создала рабочую группу для проведения проверки инцидента, передает RNS. «По информации, поступившей из региона, проверка не показала каких-либо нарушений со стороны педагога, и рабочая группа, сформированная в регионе по данному вопросу, рекомендовала принять меры по восстановлению Виктора Макаренко в должности заместителя директора Таганрогского металлургического техникума», – сообщили в министерстве.

Установлено, что областное Министерство общего и профессионального образования не приняло достаточных мер реагирования на сложившуюся ситуацию. «По итогам разбирательства будут приняты меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам», – отметили в Минобрнауки.

Таганрог, Служба информации РИА «Новый День»

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