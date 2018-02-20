Верховный суд России думает над смягчением наказания за репосты

Коллегия Верховного суда России обсуждает вопрос о гуманизации наказания за репосты экстремистских материалов и другой запрещенной информации. Об этом сегодня сообщил глава ВС РФ Вячеслав Лебедев, передает «Интерфакс».

Речь идет о смягчении наказания, переводе из уголовно наказуемого деяния в категорию уголовного поступка, который вместо тюремного заключения наказывается штрафом либо обязательными работами.

Напомним, на прошлой неделе суд в Архангельске оправдал местного жителя Михаила Листова, оштрафованного за публикацию в соцсети «ВКонтакте» фотографии с парада Победы 1945 года, на которой изображены советские солдаты с опущенными немецкими знаменами. Судья согласился с доводами адвоката о том, что этот снимок представляет собой не пропаганду нацизма, а историческую память. Ранее районный суд Архангельска оштрафовал мужчину на 1000 рублей за публикацию снимка в соцсети.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.18

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