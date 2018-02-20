Бурятский шаман Валентин Хагдаев о будущем России, конце экономического кризиса и выборах президента

Далеко-далеко в Сибири, у великого озера Байкал, в Тажеранской степи – на древнейшей земле, хранящей себя в неизменном виде уже 300-450 миллионов лет, живет великий шаман Валентин из рода Хагдаевых. Судьба его была предначертана не им самим: может быть, она родилась в тот момент, когда бабка закопала по старинному обряду возле юрты пуповину новорожденного своего внука. А может быть, задолго до того, ведь духи предков отметили будущего шамана, дав безошибочный знак – шестипалость, что считается у бурят свидетельством особого предназначения.

К Валентину съезжаются люди со всего мира: его послушать, о себе рассказать. Вот и мы побывали в гостях у шамана накануне главного праздника всех монгольских народов – Сагаалгана, что в переводе означает «Белый месяц», начало нового года.

Валентин встречает нас у юрты, где он обычно принимает посетителей и совершает обряды. Внутри – тепло, светло, удобно. Эта юрта – отражение самого ее хозяина: в ней и свидетельства, обычаи 20 века с его стремлением к комфорту – диваны по периметру, где в прежние времена лежали бы циновки и шкуры зверей, окна, в центре – печь. И здесь же – древние традиции, шаманский посох, старинные обрядные атрибуты. И – век новый, в котором сибирские народы ждут своего духовного возрождения.

Оно уже началось, такие люди, как Валентин – и доказательство этого грядущего возрождения, и его проводники.

Валентин бросает в огонь горсть сухих трав, распространяется приятный запах, в котором угадываются нотки богатого байкальского разнотравья, чабреца и бескрайней степи. Шаманский бубен звучит гулко, голос самого шамана – как порывы ветра, то усиливающиеся, то затихающие и с новой силой разрезающие воздух вокруг.

– Год будет необычный, неровный, – говорит Валентин, когда мы усаживаемся побеседовать. – Предсказания мы не даем – это астрологи, гадатели вам будут будущее угадывать. А мы только просим наших предков о помощи, да видим их отклики. И они говорят, что в 2018 году закончится период ухудшения экономики нашей страны, а с августа-сентября начнется медленный подъем. Россия – такая страна, которая нужна всем другим, всему миру. Потом будет 2019 год и будет уже хороший подъем. Главное – чтобы не было войны, которая творится в мире, чтобы она к нам не пришла. Самое шумное, что будет в этом году – это выборы президента. Альтернативы Путину нет, просто нет другого человека, который мог бы сейчас стать у руля и безопасно провести страну через это непростое время.

Потом, поразмыслив, добавил:

– Был бы Примаков живой, да молодой – наверное, тоже смог бы. …Реально стране нужен руководитель, который держит руку на пульсе. Собчак не успеет справиться со своим антирейтингом, ей времени не хватит: переубедить людей, что она уже не из «Дома-2», что она ответственный политик.

Валентин считает, что политика – важная составляющая нашей жизни. Примеры постоянно на виду у всех бурят-монгольских племен – это, прежде всего, Чингисхан, которого и Валентин, и многие его соплеменники боготворят. И полагают его, в первую очередь, тонким политиком, а уже потом – великим воином. «Не было никакого «ига», – машет на нас руками бурятский шаман, – это было правление не хуже Рюриковичей. Не ломали духовную, культурную основу русского народа, не лишали его собственной государственности, самобытности, чего не скажешь о западных славянах, которые до сих пор себя найти не могут».

И хотя шаман говорил, что ничего не предсказывать, рассказал нам то, что знает:

– Владимир Путин заключит союзы со всеми странами, и наша страна резко поднимется в хозяйственном плане. Нет, это не фантазии, в военно-промышленном комплексе мы уже всем показали, как умеем работать, – говорит шаман.

Различить, где заканчивается знание и начинается предвидение – не такая простая задача, даже для шамана. Грань стерлась во время обряда посвящения, когда тридцать лет назад в честь Валентина собралось несколько родов, чтобы стать участниками традиционной церемонии, которая не совершалась много-много лет до того из-за антирелигиозной борьбы советских начальников, под которую попали все – и христиане, и мусульмане, и буддисты, и шаманисты.

А вот тридцать лет назад Валентину сказали старейшины рода, что нужно пройти церемонию посвящения. Собрались у места, где он родился, где был зарыт его «материнский мешок». «Пуповина потянула», – говорит Валентин.

Из всех братьев Хагдаевых в Ольхонском районе сейчас живет только Валентин, и это связано с той самой пуповиной. Дело в том, что все его братья родились обычно, как и полагалось в Советском союзе – в роддоме, в санитарных условиях, с врачебным надзором. А вот с Валентином мать не успела в роддом, он появился на свет в юрте, роды приняла бабка Маёнхай. Пока никто не опомнился, она по старинному обряду зарыла в землю недалеко от юрты «материнский мешок» с пуповиной, развела над ним костер, и бездетные женщины, следуя за роженицей, которая держала на руках своего только что появившегося на свет младенца, совершили несколько кругов вокруг костра. Это обряд на продолжение рода: женщине, в сторону которой завалился догорающий костер, рожать следующей.

Бабка сразу поняла, кто родился в семье, и старательно пересказывала маленькому внуку народные традиции. «Шаман – это не колдун, это – хранитель традиций», – говорит Валентин. Не все знания удалось принять и донести до нынешних времен, ведь кроме мудрой бабки были и советская школа, и армия, и работа на производствах. Но пуповина привела назад, к родной земле. То, чего нет в виде знаний, приходит само – Валентин делает так, как диктует внутренний голос, и он ни разу не обманул. Возможно, это гены? Или голова предков, которые у шамана на божничке?

Во время обряда посвящения в шаманы Валентина посадили на белого коня и отправили в горы. Ехал он долго, пока не впал в транс. Вернулся, себя не помня, в состоянии полусна, полуяви. Его положили на носилки, пронесли вокруг юрты, занесли внутрь.

Теперь главное дело его жизни – хранить традиции своего народа, передавать их окружающим. И просить предков о помощи, когда она нужна людям – будь то обряд на здоровье или на общее благополучие страны. Сагаалган – праздник Белого месяца – лучшее время для таких ритуалов.

Бурятия, служба информации РИА «Новый День»

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