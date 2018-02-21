«Москва – это не вся Россия»: Андреева ответила на слухи об уходе из программы «Время»

Телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева отреагировала на слухи о своем уходе из программы «Время». Она опровергла эти сообщения и подтвердила, что будет вести программу, рассчитанную на другие часовые пояса.

«Я на «Орбитах» осталась, но не на Москву», – написала Андреева в комментариях в своем инстаграме в ответ на вопросы подписчиков об изменениях в составе ведущих программы «Время». «Мое время закончиться не может – от Волги и до Енисея – я веду «Время» на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», – добавила телеведущая.

Далее в комментариях Андреева привела цитату из песни группы «Любэ»: «От Волги до Енисея – леса, косогоры и степи. Россея, моя ты Россея… от Волги и до Енисея» (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Андреева ведет программу «Время» с 1997 года. С 19 февраля этого года программа начала выходить в новой студии, где ведущие взаимодействуют с графикой. Основной выпуск программы на европейской части России будет вести шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов. Ведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев работать в других часовых поясах. На «Первом канале» утверждали, что Андреева вернется в центральный эфир после того, как освоит новые возможности студии. Тем не менее в прессе появилась информация о том, что телеведущую ждет увольнение с телеканала. Источник BBC утверждал, что у Андреевой якобы сложные отношения с гендиректором телеканала Константином Эрнстом.

Москва, служба информации РИ «Новый День»

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