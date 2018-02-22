Отношение россиян к ВЧК и КГБ улучшилось за последние 20 лет – опрос

Жители России стали лучше относиться к Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) и Комитету госбезопасности (КГБ), свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром». За 20 лет все больше людей считают, что эти структуры защищали государственные интересы, а не занимались политическим террором.

Отвечая на вопрос о функциях ВЧК, только 12% респондентов заявили, что ее работа была связана с репрессиями и террором. В 1997 году такое мнение разделяли 23% россиян. 28% россиян полагают, что ВЧК боролась с преступностью (42% в 1997 году), 32% убеждены, что она боролась с противниками советской власти, контрреволюцией и саботажем (40% в 1997 году). При этом число граждан, считающих, что ВЧК занималась контрразведкой и разведкой, выросло соответственно с 9 до 15% и с 8 до 13%.

Что касается КГБ, 41% россиян уверены, что органы госбезопасности защищали интересы СССР. В 2000 году так полагали 22% граждан. При этом доля россиян, у которых КГБ ассоциируется с репрессиями, за этот период уменьшилась с 22 до 17%.

Исследователи зафиксировали небольшой рост негативных ассоциаций с КГБ у жителей РФ. Так, 19% связали его работу с доносами и слежкой, 11% – с преследованием инакомыслящих, 15% – с борьбой с коррупцией в брежневские и андроповские времена.

Опрос проведен 19-23 января 2018 года методом личного интервью. В нем участвовали 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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