«Яндекс.Дзен» отказался удалить канал Ходорковского по требованию Роскомнадзора

Сервис «Яндекс.Дзен» отказался закрыть доступ к каналу «МБХ Медиа» экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского по требованию Роскомнадзора. В компании объяснили свое решение тем, что сервис не обязан участвовать в процессе блокировки.

«Обратите внимание: закон не обязывает сервис участвовать в процессе блокировки. Мы должны были уведомить владельца канала – мы это сделали, оснований для иных действий с нашей стороны мы не видим», – цитируют заявление «Яндекса» «Ведомости».

В «Яндексе» не связывают ограничение доступа к каналу «МБХ медиа» с блокировкой «Яндекса.Дзена», «Яндекса» и других его сервисов. «Процедура предполагает блокировку отдельно взятого URL-адреса, а не всего сервиса», – пояснили в компании.

Ранее представитель «Яндекс.Дзена» сообщил, что сервис получил уведомление Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к каналу «МБХ Медиа». Нарушением названа публикация материалов нежелательной в России организации «Открытая Россия». При этом, по его словам, из письма Роскомнадзора следует, что операторы связи уже ограничили доступ к проекту на территории России.

Роскомнадзор 21 февраля заблокировал сайт «МБХ медиа» по требованию Генпрокуратуры. Как пояснили в ведомстве, сайт блокируется на основании статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая обязывает ограничивать доступ к информационным материалам иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

Ходорковский запустил этот проект после того, как в декабре прошлого года надзорное ведомство заблокировало сайт «Открытой России» по требованию прокуратуры. Ресурс был внесен в реестр сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в несанкционированных публичных мероприятиях и материалы нежелательных организаций.

Сервис «Яндекс.Дзен» с ежедневной аудиторией более 10 млн пользователей позволяет читателям получить персональную ленту новостей, статей и блогов, основанную на их интересах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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