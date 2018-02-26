Патриарх Кирилл поборол тяжелую болезнь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перенес пневмонию, сообщил пресс-секретарь главы РПЦ священник Александр Волков. По его словам, предстоятель совершал большинство богослужений первой недели Великого поста, несмотря на недавнее тяжелое заболевание.

«В этом году Святейший… совершал большинство богослужений первой недели, несмотря на перенесенную пневмонию. Доктор очень расстраивался и пытался отговорить его от участия в службах, но стремлению к молитве на первой неделе сложно противопоставить какие-то аргументы. Сейчас уже его состояние нормальное, но молитесь, пожалуйста, о здравии нашего Предстоятеля, впереди сложный график», – написал Волков в понедельник в официальном телеграм-канале патриаршей пресс-службы. Священник отметил, что патриарх Кирилл унаследовал традицию совершать все богослужения первой и страстной недель от своего наставника митрополита Никодима. «Сам Патриарх этой традиции следует неукоснительно каждый год, и его огорчает, когда он ее не может исполнять целиком», – добавил он.

Волков также сообщил, что рассказал патриарху о «конспирологических версиях состояния здоровья», которые были озвучены в Сети, после чего они «долго смеялись».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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