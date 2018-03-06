Почти половина россиян откажется от алкоголя ради интернета, каждый десятый – от секса

Почти половина россиян готова отказаться на год от алкоголя в пользу интернета, чуть более четверти – от кофе, а почти каждый десятый – от секса. Не готовы жертвовать чем-либо ради возможности выходить в Сеть лишь 19% респондентов. Такие данные содержатся в итогах опроса, проведенного консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), передает РИА «Новости».

Исследование «Насколько цифровизированы российские потребители?» проходило в 2017 году. В нем приняли участие 4 тысяч респондентов в возрасте от 14 лет из всех федеральных округов с учетом 42 категорий покупок в трех направлениях – продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги. В каждой региональной выборке – минимум 25% на каждую из доходных категорий (по среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60 тысяч рублей, более 60 тысяч рублей.

Аналитики выяснили, что россияне являются весьма активными интернет-пользователями: 92% респондентов пользуются интернетом ежедневно, а 83% проводят в Сети от двух до восьми и более часов в день. Ценность интернета в жизни людей с 2013 года заметно повысилась: число тех, кто посчитал бы исчезновение глобальной паутины катастрофой за четыре года увеличилось на 17% (48% – в 2013 году и 65% – в 2017 году).

«Чтобы сохранить возможность выхода в сеть, чуть менее половины россиян (44%) готовы на год отказаться от алкоголя, кофе (27%), личного автомобиля (20%), секса (8%) и даже общения с друзьями (3%). Только лишь 19% жителей России не готовы жертвовать чем-либо ради интернета», – отмечается в исследовании. Почти треть опрошенных (31%) готова отказаться от сладкого, 24% – от спорта и фитнеса.

Из отчета BCG следует, что большинству пользователей (91%) интернет необходим для поиска информации. Социальными сетями регулярно пользуются 73% участников опроса. Покупки онлайн совершают 68% пользователей. Впрочем, продукты в Сети покупают лишь 10% граждан. «В то же время растет популярность оплаты онлайн различных услуг и сервисов, например, связи и интернета (45%), ЖКХ (38%), авиа/ж-д билетов (40%)», – отмечают исследователи.

Отметим, что вчера, 5 марта, советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил в интервью программе «Поздняков», опубликованном на сайте телеканала НТВ, что Россия технически готова к отключению от мирового интернета, хотя процесс не будет безболезненным. «Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Есть хорошее утверждение, что любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои», – сказал Клименко.

Он напомнил, что еще в 2010 году постановлением правительства РФ было указано перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет. «За пять лет перешло всего одно ведомство – ФССП. Я не хочу употреблять слово саботаж. Но нам показали наглядно, что надо заботиться о своем доме и замки надо на дверь вешать. И должно быть свое. Это правда», – сказал Клименко.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.03.18

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