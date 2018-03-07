Россию ожидает рост числа стихийных бедствий

Специалисты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» спрогнозировали рост числа опасных природных явлений. Увеличению числа всевозможных стихийных бедствий способствуют климатические изменения, а также человеческая деятельность.

По прогнозам экспертов, основанным на анализе изменений климата за последние 25 лет, ежегодный прирост чрезвычайных ситуаций в ближайшие годы составит в среднем 15-16 случаев, передает РИА «Новости». Экономический ущерб от стихийных бедствий и техногенных аварий может достигать 1,5-2 % ВВП в год – от 675 млрд до 900 млрд рублей.

«Количество ОГЯ (опасных гидрометеорологических явлений) имеет выраженную тенденцию к росту, повторяя тенденцию роста температуры вследствие климатических изменений. Данный факт свидетельствует о связи изменений климата с динамикой ОГЯ и позволяет прогнозировать дальнейший рост последних, а следовательно, и неблагоприятную тенденцию к росту предпосылок ЧС», – сообщает «Антистихия».

В целом в мире за последние 20 лет жертвами техногенных и природных катастроф стали 3 млн человек, еще около 800 млн пострадали. В настоящее время 60% населения России (около 90 млн человек) проживает вблизи потенциально опасных объектов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.18

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