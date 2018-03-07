В России хотят штрафовать за травлю в социальных сетях

Молодежный парламент при Госдуме РФ предлагает ввести ответственность за травлю в общественных местах и соцсетях. Депутаты идею поддержали. По их мнению, наказывать за кибербуллинг или интернет-моббинг следует с 14 лет штрафом от 5 до 10 тысяч рублей.

Соответствующую статью хотят добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), пишет RT. Планируется, что мера будет направлена на защиту людей от травли в школе, на работе, в других общественных местах или в интернете.

«Нужно, чтобы администраторы соцсетей не только блокировали противоправный контент, но и сообщества, в которых специально распространяются материалы с целью унизить того или иного человека. Эти действия не подпадают под понятие «оскорбление», так как они совершаются не одним человеком, а группой лиц. Все это расценивается как детская шалость, но мы все знаем, к чему это приводит», – отметила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.

Инициативу поддержал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин. Зампред комитета Андрей Свинцов считает, что эффективными окажутся штрафы в размере до десяти тысяч рублей, а ответственность должна наступать с 14 лет.

В свою очередь юристы отметили, что существующего законодательства вполне достаточно для защиты граждан. «В КоАП есть статья «Оскорбление». Ее достаточно, чтобы наказывать тех, кто целенаправленно осуществляет травлю. С моей точки зрения, есть смысл дополнить статью, классифицировав это действие, совершенное группой лиц», – глава отдела образования организации «Молодые юристы России» Алексей Ковалев.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что каждый третий ребенок в России сталкивается с кибербуллингом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.18

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