Ученые: Фейк в соцсетях распространяется на порядки быстрее

Фальшивая информация и слухи распространяются в социальных сетях, в частности, в Twitter быстрее реальных новостей, пишет журнал Science. К такому выводу ученые пришли, проанализировав записи 3 млн пользователей за все время существования соцсети.

Эксперты занялись вопросом влияния фейковых новостей на политику и экономику стран. Так, например, ложное сообщение о взрыве в Белом доме и ранении президента США Барака Обамы привело к падению фондового рынка на 140 пунктов. Появление социальных сетей облегчило и ускорило обмен информацией между пользователями, однако как они влияют на распространение фальшивых историй, ученым было известно немногое.

Группа социологов под руководством Соруша Восуги (Soroush Vosoughi) из Массачусетского технологического института проанализировала более 126 тыс. новостей на английском языке, опубликованных в Twitter с 2006 по 2017 год. В общей сложности, исследователи изучили более 4,5 млн сообщений, опубликованных 3 млн реальных пользователей. Ученые классифицировали новости как ложные, опираясь на информацию от шести независимых организаций, занимающихся проверкой данных.

Больше всего фейковых новостейбыли по политической тематике. Вслед за ней шли городские легенды, бизнеc, терроризм, наука, развлечения и природные катастрофы, пишет N+1. Исследователи выяснили, что пользователи видят слухи чаще: в среднем, достоверную информацию видит не более 1 тыс. человек, в то время как «липовые» новости получают охват от 1 до 100 тысяч читателей. При этом последние, как правило, оказывались более «свежими».

Также выяснилось, что люди сами способствуют распространению фальшивой информации, так как они заметно чаще ретвитят ее. Зато боты, вопреки популярному мнению, одинаково ускоряют распространение в твиттере и лживых, и правдивых историй. При этом фейковые новости чаще вызывают у пользователей страх, отвращение и удивление, в то время реальные истории – печаль, радость, предвкушение и доверие.

После случая с ложными новостями про Барака Обаму, исследователи разработали алгоритм для раннего обнаружения слухов в твиттере. Метод его работы основан на отлавливании первоначальной волны скептической реакции пользователей на противоречивую информацию.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.03.18

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