ЕГЭ дошел до китайского языка: новый экзамен появится уже скоро

Рособрнадзор завершил подготовку к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ) по китайскому языку, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на расширенном заседании коллегии Минобрнауки в среду, 14 марта. По словам чиновника, экзамен будет введен в 2019 году.

Подготовительные работы велись в течение трех лет. Как отметил Кравцов, за это время была создана технология тестирования китайского языка, разработаны необходимые контрольно-измерительные материалы как для устной, так и для письменной части экзамена, подготовлены кадры. «Со следующего года мы готовы ввести в систему аттестации по выбору пятый иностранный язык – китайский», – цитирует чиновника RNS.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор завершит разработку технологию сдачи ЕГЭ по китайскому языку до 2020 года. В настоящее время ЕГЭ проводится по четырем иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому.

По данным ведомства, в настоящее время китайский язык преподают в более чем в 120 образовательных организациях в 34 регионах России. Китайский язык изучают более 17 тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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