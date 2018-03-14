Ученые назвали Финляндию самой счастливой страной по итогам 2017 года

Жители Финляндии являются самыми счастливыми на планете, об этом сообщают эксперты датского исследовательского центра The Happiness Research Institute. В первую десятку попали скандинавские и прибалтийские страны, а также Канада, Новая Зеландия и Австралия.

Список Топ-10 самых счастливых государств датские ученые опубликовали в твиттере. На первом месте Финляндия, за ней следуют Норвегия и Дания. Четвертую строчку занимает Исландия, пятую – Швейцария, на шестой расположились Нидерланды. Седьмое место досталось Канаде, восьмое – Новой Зеландии. Замыкают рейтинг Швеция и Австралия.

В докладе The World Happiness Report оцениваются 156 стран мира. Отмечается, что для измерения индекса счастья эксперты проводят опросы населения об удовлетворенности жизнью и происходящими событиями. Кроме того, учитываются количественные факторы, такие как уровень ВВП стран, число безработных, инфляция и прочие.

Тем временем, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров заявил, что доля россиян, которые считают себя счастливыми, с 1990 года выросла вдвое и составила 85%. Противоположное мнение озвучили 13% жителей России.

Согласно прошлогоднему рейтингу счастья ООН РФ занимала 48 строчку списка, самой счастливой страной тогда была названа Норвегия, самой несчастной – Центрально-Африканская республика.

Копенгаген, Служба информации РИА «Новый День»

Копенгаген. Другие новости 14.03.18

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