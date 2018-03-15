Авиадебоширов ждет 50-тысячный штраф и 15 суток ареста

Штрафы для авиадебоширов в России будут увеличены в разы. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, российское правительство намерено ввести повышенную административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта.

Премьер уточнил, что дебоширов будут наказывать штрафом до 50 тысяч рублей, либо арестом до 15 суток. Как передает радио «Говорит Москва», на рассмотрение кабинета министров был вынесен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, усиливающий ответственность за совершение противоправных действий на авиатранспорте.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.03.18

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