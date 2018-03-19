Росстат: 40% семей рожают детей, рассчитывая на господдержку

Росстат изучил репродуктивные планы населения в 2017 году и выяснил главные причины, по которым семьи решаются на рождение второго и третьего ребенка. В первую очередь родители хотят, чтобы первому малышу не было одиноко, а также заводят третьего, чтобы научить старших заботиться о младших. Однако не на последнем месте среди мотиваций находится и господдержка.

Специалисты опросили 15 тысяч семей в России во всех субъектах страны, пишут «Известия». 68% матерей рожали второго ребенка, чтобы тот составил компанию первому. 58% (ответов можно было дать несколько) респондентов указали главным мотивом желание супруга иметь еще одного малыша. Половина опрошенных возлагают на детей надежду иметь поддержку в старости. 49% респондентов заявили, что ребенок помогает укрепить брак, 44% руководствуются потребностью вновь понянчить маленького.

Когда россияне рожают третьего ребенка, в 54% случаев они хотят научить старших детей заботиться о младшем. Кроме того, 47% заявили, что причиной является надежда, что появится малыш другого пола, если первые два однополы.

Государственная поддержка имеет большее значение для женщин. В целом материнский капитал и возможность улучшить жилищные условия являются дополнительной мотивацией, чтобы завести еще детей, для 40-44% семей. Среди мужчин господдержка мотивирует 33-37%.

В каждой пятой российской семье с несколькими детьми второй ребенок является незапланированным, в каждой четвертой – третий.

28% женщин, у которых трое или более детей, поясняют, что руководствуются религиозными принципами. По их мнению, малышей должно быть столько, сколько даст Бог.

Эксперты говорят, что 40% респондентов, рассчитывающих на господдержку, – это весомая доля. В особенности учитывая то, что модель репродуктивного поведения достаточно консервативна и меняется крайне медленно. К тому же в современном мире мотивы деторождения в основном психологические. В большинстве своем люди не хотят сильно отличаться от других. В этой связи наличие детей для определенной части граждан – это индикатор принадлежности к некому важному для них сообществу.

Напомним, ранее программа материнского капитала, который получают семьи за рождение второго ребенка, была продлена до конца 2021 года. К тому же в России семьи с тремя детьми получают статус многодетных и имеют право на различные льготы. В этом году на господдержку могут рассчитывать супруги и при рождении первенца.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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