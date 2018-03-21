В России введут уголовное наказание за продажу краснокнижных животных в интернете

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконное приобретение или торговлю в интернете особо ценными дикими животными. Кроме того, поправки ужесточают наказание за браконьерство.

По словам председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в настоящее время рынок нелегальной торговли краснокнижными животными и их частями оценивается в 19 млрд долларов. В год в Сети публикуется около 30 тысяч таких объявлений.

Законопроектом вносятся поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а также определяется новый состав преступления – «продажа и покупка краснокнижных животных или их частей (дериватов) через сеть интернет».

Поправки, помимо прочего, ужесточают наказание за незаконную охоту, в том числе на редких животных. Браконьерство будет караться лишением свободы на срок до пяти лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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