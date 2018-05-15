Минобороны РФ ополчилось на наркоманов. «Откосить» от тестов не получится

Российских военнослужащих-контрактников будут ежегодно тестировать на наркотики. Минобороны занимается подготовкой необходимых поправок в законодательство. Выявлять наркоманов в рядах контрактников предполагается планово – во время ежегодной диспансеризации.

Помимо этого предполагается проводить тесты при подписании контракта, назначении на новую должность и перед боевым дежурством, пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны. Эксперты считают, что поправки существенно усложнят жизнь военнослужащим-наркоманам и будут способствовать искоренению этого недуга в армии, а также значительно укрепят воинскую дисциплину.

В частности все контрактники – от солдат до генералов – будет предписано раз в год «проходить химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов». Изменения в закон планируется внести в начале 2019 года. Военнослужащим нельзя будет отклониться от прохождения теста – отказ станет основанием для увольнения с военной службы без выплаты выходного пособия.

Обследование будет проводиться в два этапа. Для начала военнослужащие будут проходить экспресс-тест. В случае положительного результата, солдаты и офицеры получат право на прохождение глубокого токсикологического исследования крови на наличие наркотиков и их метаболитов. Если оно также будет положительным, военнослужащий будет уволен.

На сегодняшний день предусмотрена выборочная проверка военнослужащих на наличие в организме наркотиков, причем только с их согласия. Отказавшихся пройти обследование не допускают к выполнению специальных задач, работе на ракетных комплексах и подводных лодках. В обязательном порядке проверяют на наркотики курсантов военных училищ. Кроме того, таким тестам подвергаются военнослужащие перед подписанием первого контракта и назначением на вышестоящую должность.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.18

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