В России хотят ввести лицензирование квестов

В России хотят ужесточить контроль над фирмами, которые организовывают квесты. Лицензирование и сертификация помогут защитить граждан, которые получат травмы во время таких игр. В настоящее время индустрия с многомиллионным оборотами фактически существует вне поля зрения властей.

С предложением ввести регулирование квестов выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, пишет RT. Он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю МЧС Владимиру Пучкову.

Сейчас квесты приравниваются к театрализованным и карнавальным действам и не нуждаются в дополнительных согласованиях, что подвергает опасности жизни участников этих развлекательных мероприятий.

Так в Красноярске 14-летняя девочка была госпитализирована после того, как получила травму во время прохождения квеста под названием «Морг». В темном помещении школьница споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь. Подростка госпитализировали, медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга.

В Краснодаре мужчину во время прохождения квеста «Клиника» ранили циркулярной пилой. У пострадавшего были повреждены артерия, сухожилие и локтевой нерв. В итоге у мужчины плохо двигается палец, а часть ладони потеряла чувствительность, что доставляет ему определенные трудности в работе. После произошедшего квест «Клиника» закрыли, но фирма-организатор продолжает устраивать перформансы по различным фильмам ужасов. Никакой компенсации пострадавший не получил.

В ассоциации «Гильдия квестов» сообщили, что с проверками к организаторам подобных мероприятий часто приходят сотрудники пожарного надзора, санэпидемстанции и Роспотребнадзора. Правоохранители обращают внимание на квесты только тогда, когда поступают жалобы от граждан.

При этом в России насчитывается более 4000 квест-комнат. Получается, что деятельность таких фирм практически никак не регулируется. Привлечь организаторов к ответственности практически невозможно, потому что формально они не отвечают за последствия.

Москва, Служба информации РИА «Новый день»

Москва. Другие новости 15.05.18

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