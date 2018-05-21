Социологи составили рейтинг самых матерящихся городов России

Специалисты опросили жителей России и составили рейтинг городов, чьи обитатели чаще всего ругаются матом. Социологи считают, что употреблять нецензурную речь молодых россиян побуждает современная культура.

Исследование провело независимое агентство ZOOM MARKET. Опрос проводился по методу личных интервью, участие в нем приняли 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. Люди отвечали на вопросы: Скажите, Вы ругаетесь матом? Как часто Вы ругаетесь матом? Сегодня Вы ругались матом?

Лидером рейтинга стала Пермь, второе место среди самых матерящихся городов России занял Воронеж, замыкает тройку Иваново. В первой десятке оказались Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону, Липецк. Москва и Санкт-Петербург заняли 18 и 23 строчки соответственно.

По словам экспертов, наибольшее влияние на молодежь с части употребления ругательных выражений влияют музыкальные группы, которые используют мат в своих песнях. Кроме того, социологи винят видеохостинг YouTube, где часто можно услышать нецензурщину, которую никто не модерирует.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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