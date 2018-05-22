В России запретят добавлять в алкоголь тонизирующие травы и оленьи рога

Роспотребнадзор предлагает ввести запрет на добавление в алкогольные напитки некоторых составляющих, которые могу превратить спиртное в энергетик. Ограничения описаны в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В списке представлены чай, кофе, гуарана, мате, так как они содержат кофеин. Кроме того, под запрет могут попасть панты марала и оленя, вытяжки из них и растения, которые дают тонизирующий эффект: элеутерококк, родиола, аралия, женьшень, китайский лимонник и еще 10 наименований.

Ограничение будет распространяться только на алкоголь, содержащий менее 15% спирта, а также предназначенный для внутреннего рынка. Вероятно, экспортных напитков эти требования касаться не будут.

Напомним, с 2018 года в России попали под запрет энергетики, содержащие алкоголь. Поводом для принятия соответствующей нормы послужили предупреждения от врачей, которые в один голос утверждают, что алкогольные энергетики очень негативно отражаются на здоровье.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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