ПФР подсчитал работающих 100-летних пенсионеров

Пенсионный фонд России сообщил, что в стране есть пять работающих пенсионеров, которым сегодня уже более 100 лет, рассказали в пресс-службе ПФР. «Пять человек у нас есть. Мы видим их через нашу систему персонального учета по тем страховым взносам, которые уплачивает за них работодатель», – сообщили в ПФР, добавив, что большинство из них живут в Москве и Московской области, один – в Краснодарском крае.

Всего, по данным ПФР, в России проживают свыше 16 тысяч россиян, отметивших столетний юбилей, передает ТАСС. Напомним, 22 мая 100-летней жительнице Тюмени МВД присвоило звание майора полиции. Елена Козявина после Великой Отечественной войны устроилась в оперативный отдел УВД, где проработала десять лет. Затем до самой пенсии женщина трудилась в Госавтоинспекции на должности делопроизводителя, отмечает «Лента.ру».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.05.18

Денег нет: Минфин заблокировал программу продуктовых карточек для малоимущих. / Тюменский пенсионер поднял на ноги все спецслужбы. / После отставки Тулеева Кузбасс начал «оживать». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»