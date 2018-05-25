Половина россиян постят в соцсети с оглядкой на работодателя

Треть граждан России уверены, что работодатели следят за их поведением в социальных сетях. Половина делают публикации, учитывая тот факт, что их босс может увидеть пост.

Большая часть россиян (52%) думают, что ни работодатели, ни другие организации не обращают внимания на их сообщения в соцсетях. Четверть (24%) не исключают такой возможности, и каждый десятый уверен, что его публикации начальство отслеживает. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1,6 тысячи граждан, который провел аналитический центр НАФИ в 42 регионах страны.

Половина опрошенных слышали новости о том, что людей увольняли за посты и комментарии в социальных сетях. Поэтому прежде чем опубликовать что-то, они задумываются, не повлияет ли это на трудовую деятельность.

67% респондентов заявили, что ограничивают видимость своей страницы, оставляя доступ к ней лишь для определенного круга лиц. 39% полностью закрывают свои аккаунты от просмотра. И только каждый пятый оставляет страницу полностью открытой.

Чаще всего опасаются за свою деловую репутацию мужчины – 42% закрывают профиль, также поступают 36% женщин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.05.18

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