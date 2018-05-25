российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 мая 2018, 14:16 мск

Новости Общество

Глава РАН попенял вузам на плохую подготовку специалистов

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что уровень выпускников отечественных вузов значительно упал. Руководитель РАН пояснил, что сейчас университеты в РФ пожинают плоды имевшей место в начале нынешнего века «моды» на развитие науки и инноваций в вузах в ущерб их основной образовательной функции, что и привело к сильному падению уровня знаний у выпускников высших учебных заведений.

Сергеев рассказал, что в конце 1990-х и начале 2000-х годов в России функционировала программа интеграции академических институтов с университетами в научно-образовательные консорциумы. В рамках программы планировалось усилить взаимодействие научных институтов и вузов, однако в 2000-е годы данный проект свернули.

«В 2000-2010-е годы университеты пустились в гонку по другим направлениям – они стали конкурировать друг с другом в науке, потом в инновациях, часто забывая, что их основное дело – готовить кадры. И в результате то, что мы сейчас имеем, та статистика, которая есть по человеческому капиталу, который мы получаем в начальной и средней школе, она не в пользу университетов», – цитирует Сергеева РИА «Новости». Глава РАН констатировал, что сейчас «качество выпускников университетов здорово упало». «Все это признают. Это вопрос серьезный», – отметил он.

По мнению Сергеева, сегодня необходима новая программа, в рамках которой к университетам и академической науке смог бы подключиться высокотехнологичный бизнес. Согласно его идее, представители предпринимательских кругов ставили бы перед учеными и вузами задачи, позволяющие получать «и новые разработки, и высококвалифицированные кадры».

Глава РАН полагает, что такую программу можно будет реализовать в рамках нового майского указа президента РФ Владимира Путина, который в том числе предполагает создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции вузов и научных организаций.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.18

В Пензе выпускник запустил в небо дохлого голубя. / Сотрудники Росгвардии отправились в рейды по оружейным магазинам. / Система сбоит: ЕР не справляется с наплывом граждан, желающих голосовать онлайн. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Москва, Центр России, Наука, Общество, Россия,

Новости партнеров