Глава РАН попенял вузам на плохую подготовку специалистов

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что уровень выпускников отечественных вузов значительно упал. Руководитель РАН пояснил, что сейчас университеты в РФ пожинают плоды имевшей место в начале нынешнего века «моды» на развитие науки и инноваций в вузах в ущерб их основной образовательной функции, что и привело к сильному падению уровня знаний у выпускников высших учебных заведений.

Сергеев рассказал, что в конце 1990-х и начале 2000-х годов в России функционировала программа интеграции академических институтов с университетами в научно-образовательные консорциумы. В рамках программы планировалось усилить взаимодействие научных институтов и вузов, однако в 2000-е годы данный проект свернули.

«В 2000-2010-е годы университеты пустились в гонку по другим направлениям – они стали конкурировать друг с другом в науке, потом в инновациях, часто забывая, что их основное дело – готовить кадры. И в результате то, что мы сейчас имеем, та статистика, которая есть по человеческому капиталу, который мы получаем в начальной и средней школе, она не в пользу университетов», – цитирует Сергеева РИА «Новости». Глава РАН констатировал, что сейчас «качество выпускников университетов здорово упало». «Все это признают. Это вопрос серьезный», – отметил он.

По мнению Сергеева, сегодня необходима новая программа, в рамках которой к университетам и академической науке смог бы подключиться высокотехнологичный бизнес. Согласно его идее, представители предпринимательских кругов ставили бы перед учеными и вузами задачи, позволяющие получать «и новые разработки, и высококвалифицированные кадры».

Глава РАН полагает, что такую программу можно будет реализовать в рамках нового майского указа президента РФ Владимира Путина, который в том числе предполагает создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции вузов и научных организаций.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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