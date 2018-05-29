Названы самые востребованные у россиян товары – хлеб, алкоголь и табак

Жители России чаще всего покупают в магазинах хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, табачные изделия и крепкий алкоголь. Эти товары вошли в топ-5 лидеров по продажам в России, следует из данных оператора фискальных данных компании «Такском», получающей информацию от магазинов через их онлайн-кассы. Отмечается, что этот рейтинг остается неизменным на протяжении последних шести месяцев.

В список популярных покупок для населения также входят пиво, молочные продукты, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары, пишет газета «Известия».

Эксперты отмечают, что наиболее часто россияне приобретают еду, которая быстро готовится или уже готовую к употреблению. По словам руководителя коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин, «покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания – еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление». Он объясняет эту тенденцию значительно ускорившимися темпами жизни и малым количеством времени на приготовление пищи. Эксперт отметил, что в настоящее время на прилавках магазинов имеется множество доступных продуктов, дающих быстрое насыщение, однако такая еда не способствует формированию привычек здорового питания.

Член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина констатировала, что во всем мире следует здоровому образу жизни лишь малая часть населения, и жители России не являются исключением.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.18

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