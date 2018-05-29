Для борьбы с суицидами детей СКР хочет разрешить доступ в Сеть только через портал госуслуг

Следственный комитет России сообщил о росте числа попыток самоубийств среди несовершеннолетних. Следователи возлагают вину на так называемые «группы смерти», а также обвиняют СМИ в том, что они подогревают интерес подростков к подобным сообществам и теме нападения в школах. В связи с этим в СКР предложили ввести жесткие ограничения, в частности, упразднить анонимность в рунете и упорядочить процедуру регистрации в соцсетях.

Статистику случаев подросткового суицида озвучил в докладе сотрудник Главного управления криминалистики СК России Сергей Коротких на дискуссионной площадке «Право ребенка на безопасность», передает РБК. Так с 2014 года число попыток самоубийств среди несовершеннолетних выросло с 1094 до 1633 в 2016 году. Только за первые три месяца прошлого года число таких попыток увеличилось до 823. В результате в 2014 году покончили с собой 737 подростков, а в 2017 году – 692.

Докладчик отметил, что влияние средств массовой информации на рост количества суицидов выросло в пять раз: с 22 случаев в 2014-м до 105 в 2017 году. В 2015 году в двух случаях подтверждено целенаправленное провоцирующее воздействие с использованием интернета, за первые полгода 2017 – 173.

Выросла и популярность среди подростков «групп смерти». В 2015 году известно о двух суицидентах, которые состояли в подобных сообществах, в первой половине 2017 года таких стало 287. В десятки раз увеличилось число жертв, на телах которых были обнаружены различные символы и аббревиатуры, характерные для суицидальной тематики: татуировки, рисунки в виде китов, дельфинов, бабочек, единорогов, медуз и прочие.

В СКР считают, что СМИ способствовали росту популярности «групп смерти» и сообществ о массовых убийствах, нападениях в школе и колумбайне. После инцидентов в Перми и Улан-Удэ, которые активно освещались в прессе, на ТВ и в Сети, об этих группах стало известно миллионам людей, что привело к резкому росту числа их подписчиков.

В связи с этим Коротких предлагает ввести жесткие ограничения для СМИ на освещение темы подростковых суицидов и нападений в школах.

Кроме того, представитель СКР выступил за упразднение анонимности в российском сегменте интернета, а также упорядочивание процедуры регистрации в социальных сетях. По его мнению, необходимо сделать обязательным указание достоверных данных, чтобы можно было определить личность пользователя с момента активации его учетной записи. Вместе с тем, докладчик посоветовал «рассмотреть вопрос о возможности регистрации в сети интернет исключительно через портал государственных услуг».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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