Одной из самых главных проблем детства россияне назвали низкий уровень жизни семей

В последние годы жители России стали больше беспокоиться об уровне жизни семей с детьми. Эта проблема встала в один ряд с детским и подростковым алкоголизмом и наркоманией. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, в народном рейтинге проблем детства за десять лет произошли заметные изменения. Семь лет назад почти половина (47%) граждан называли среди угроз счастливой жизни российских детей алкоголизм и наркоманию. По результатам последнего опроса, показатель снизился до 37%.

В то же время выросла тревога о низком уровне жизни семей с детьми. Так в 2009 году только каждый пятый (20%) считал это проблемой малолетних россиян, теперь в этом уверен каждый третий (34%).

Замыкает тройку главных проблем детства тема воспитания в дошкольных и школьных учреждениях. Этот вопрос актуален для 22% респондентов. Еще два года назад проблемы в детских садах и учебных заведениях беспокоили только 13% опрошенных.

Вместе с тем, по теме детской и подростковой преступности и беспризорности, напротив, фиксируются положительные изменения. Так число граждан, называющих данные проблемы в числе основных, с 2009 по 2018 годы снизилось с 38% до 8% и с 21% до 6% соответственно.

Основные функции по защите интересов детей выполняют ближайшие родственники, такого мнения придерживаются 44% респондентов. При этом 32% опрошенных считают, что права несовершеннолетних должны обеспечивать органы государственной власти, и только 21% настаивают, что этим должны заниматься родители, бабушки, дедушки и другие члены семьи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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