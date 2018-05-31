В России в продаже появилась пожароопасная «футбольная» бутылка с водой

В России в отрытой продаже обнаружена «огнеопасная» футбольная бутылка с водой «Святой источник», которая была выпущена к чемпионату мира по футболу. Как выяснилось, тара в форме мяча провоцирует пожар при попадании на нее солнечных лучей, передает «Фонтанка».

Сотрудники издания провели эксперимент и выяснили, что информация об опасности футбольной бутылки не является происками конкурентов компании IDS Borjomi, которая выпускает воду в такой таре. «И вот чудеса: меньше минуты – и уже горит бумага, еще чуть-чуть – вспыхивает спичечный коробок. Это отчетливо видно на видео. Очевидно, что для запуска процесса без участия человека нужны лишь яркое солнце и случайность», – констатировали в редакции.

Эксперты физики подтвердили, что форма бутылки в форме мяча – самая опасная, так как представляет собой идеальную линзу. «Вы лупу-то держали в руке в детстве? Сферическая линза идеальна. А обычная бутылка – это половинка от неё, цилиндрическая линза», – пояснил преподаватель кафедры общей физики СПбГУ Виктор Карасев и напомнил, что «Архимед при помощью линз и солнца поджег римский флот, который осадил Сиракузы».

Отметим, что среди множества параметров, которые требуются для сертификации простой пластиковой бутылки, нет ничего о форме. Сотрудники горячей линию IDS Borjomi заверили, что продукт «соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам» и напомнили о рекомендациях – «Хранить в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов Цельсия».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.05.18

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