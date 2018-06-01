МВД: Россиянам нужно самостоятельно проверить действительность своих паспортов

Министерство внутренних дел России объяснило ошибки в российских паспортах техническим сбоем, пишет «Коммерсантъ». В ведомстве пояснили, что с 1997 по 2006 год данные о выданных удостоверениях личности находились в разных базах ФМС. В 2006 году было принято решение о консолидации данных в Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС) «Российский паспорт», во время которой произошел сбой.

«В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен», – рассказали в МВД.

По данным издания, в числе ошибочно недействительных может насчитываться порядка 1,5 млн документов. Решение проблемы возложено на самих граждан – узнав, что паспорт недействителен, им следует обратиться в специальный сервис через официальный сайт МВД России в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов». Если действительный документ помечен как недействительный, гражданин может сообщить об ошибке.

В МВД заверили, что выявленные недочеты устраняются в «кратчайшие сроки».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.06.18

В первый день лета в Екатеринбурге пошел снег (ФОТО). / В администрации Пуровского района идут обыски. / Актриса «Коляда-театра» получила награду фестиваля «Фабрика Станиславского» из рук Безрукова. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»