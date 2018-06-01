Летом Россия заживет по-новому: что изменится в жизни граждан с 1 июня

Летом 2018 года в России вступают в силу новые законы и правила, которые повлияют на жизнь россиян. Нововведения затронут почти все сферы деятельности. «Новый День» представляет обзор изменений, о которых стоит знать рядовому гражданину.

Знак «Ш»

Автолюбителей этим летом ждет сразу несколько нововведений. Россиянам разрешили не клеить знак «Ш», обозначающий, что машина оборудована шипованной резиной. В ГИБДД настаивали на использовании наклейки, якобы она помогает водителям предугадать тормозной путь впередиидущего автомобиля. Однако эксперимент был признан неудачным. От знака «Ш» было решено избавиться окончательно.

Европротокол

В этой части вступают в силу сразу два изменения. Во-первых, меняются правила оформления так называемого европротокола для тех, у кого есть полис ОСАГО. Если в ДТП нет пострадавших, то участникам аварии не обязательно ждать приезда инспекторов дорожного движения. Нужно зафиксировать происшествие на фото или видео и убрать машину с проезжей части.

При этом у водителей могут быть разногласия, которые необходимо внести в бланк извещения о ДТП. Однако в этом случае, чтобы оформить аварию по европротоколу, в ГИБДД может быть предоставлена только некорректируемая информация, а такую можно получить, если автомобиль оборудован системой на основе ГЛОНАСС. Либо фотосъемка места ДТП и повреждений ТС должны проводиться с помощью специального мобильного приложения, которое также самостоятельно передаст данные в АИС ОСАГО.

Во-вторых, с 1 июня размер выплат по договору ОСАГО при оформлении дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников полиции увеличивается с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. При этом не важно, когда участники ДТП приобрели полис ОСАГО.

Разметка

Летом с вступлением в силу нового государственного стандарта на российских дорогах появится новая разметка. Речь идет о запрещающих обгон желтых полосах, а также обозначающих направление движения на перекрестке синих. Помимо этого, дорожники теперь смогут рисовать «вафельницу», призванную бороться с заторами на перекрестках.

Водительские права для иностранцев

Завершается срок обмена иностранных водительских прав на российские. Закон о запрете на привлечение для работы в качестве водителей лиц с удостоверениями, выданными в других государствах, был принят еще пять лет назад. Чтобы получить документы российского образца, иностраным гражданам необходимо сдать теоретический экзамен и два практических – автодром и город.

«Черные списки» авиадебоширов

Поправки, внесенные в Воздушный кодекс, позволяют с 4 июня авиакомпаниям составлять «черные списки» пассажиров. Такой перечень составит каждый авиаперевозчик. Попадут в него те, кто закатывает скандалы на борту или не выполняет распоряжений командира. Лицам, занесенным в «черный список», могут отказать в покупке авиабилета. Впрочем, решение авиакомпании гражданин имеет право оспорить в суде.

Борьба с «серыми» SIM-картами

Изменения коснулись и федерального закона «О связи». Отныне сотовые операторы могут обслуживать только тех клиентов, которые предоставили полную информацию о себе. Таким образом, под блокировку могут попасть корпоративные клиенты, а также покупатели «серых» SIM-карт, которые пользуются сотовой связью на правах анонимности. Примечательно, что получить назад деньги, которые остались на абонентских счетах, при аннулировании карты практически невозможно. Отмечается, что операторы уже направили запросы клиентам, о которых нет информации в базе абонентов.

Налоги

Налог на добавленную стоимость (НДС) теперь будет взиматься с банковских операций с драгоценными камнями. Власти решили, что эта деятельность не является профильной для кредитных организаций, а потому должна облагаться налогом. Кроме того, металлические счета теперь могут стать объектом взыскания налогового долга, если у должника нет других наличных счетов.

Маркировка драгоценностей

С 1 июня стартует эксперимент по маркировке драгоценных металлов, камней и изделий из них. Специальным QR-кодом обозначат алмазы и бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды, драгоценные металлы, необработанные серебро и золото, монетарное золото и ювелирные изделия разных видов. В правительстве уверены, что это поможет в долгосрочной перспективе полностью легализовать ювелирный рынок. В настоящее время, по оценкам Минфина, примерно половина ювелирки оборачивается «в тени».

Реклама

Летом рекламы в жизни россиян станет меньше. С 3 июня вводится запрет на размещение рекламных объявлений на квитанциях за услуги ЖКХ. Исключение составит социальная реклама и справочно-информационные материалы. По мнению властей, реклама мешает гражданам изучать данные о предоставленных коммунальных услугах. Иногда жильцы даже выкидывают квитанции, приняв их за «спам». Коммерческую рекламу можно по-прежнему вкладывать в конверт с платежками отдельным листом.

Кредиты

Несколько нововведений вступили в силу в части взаимоотношений банков и их клиентов. Так с 1 июня в России появляется понятие «ростовщические проценты». Это процент за пользование ссудой, превышающий средний уровень в два раза. Граждане могут через суд потребовать от банка снижения ставки по таким кредитам.

В свою очередь банки получили право отказаться выдавать заемщику средства, если станет известно о каких-либо обстоятельствах, свидетельствующих, что клиент не сможет вернуть кредит в срок, прописанный в договоре.

Начинает действовать норма, которая, как считают эксперты, облегчит жизнь коллекторам. Так должник, узнав, что его долг передан третьему лицу, ранее мог обратиться в суд в любой момент, сейчас он вправе будет это сделать только после письменного уведомления нового и старого кредиторов.

Вместе с тем брать деньги в займы станет сложнее. Раньше кредитор и заемщик должны были заключать письменный договор только в том случае, если сумма кредита превышает МРОТ в десять раз, теперь планка снизилась до 10 тысяч рублей. При этом если кредитор и заемщик – физлица, а сумма займа не превышает 100 тысяч рублей, кредит по умолчанию будет считаться беспроцентным.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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