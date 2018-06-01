В Афганистане нашли живым без вести пропавшего летчика СССР

В Афганистане проживает советский летчик, чей самолет был сбит в 80-х годах, а самого мужчину около 30 лет считали пропавшим без вести. Об этом сообщил глава Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

По словам военного, это удивительный случай. В настоящее время летчик находится в Афганистане, передает РИА «Новости». Имя и фамилию мужчины генерал-полковник не уточнил, сославшись на конфиденциальность данных.

«Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа», – отметил Востротин.

Этот вопрос также обсуждался с представителями Афганистана на полях ежегодной церемонии вручения наград и премий «Боевое братство – Battle brotherhood» – «Боевые сестры – Battle Sisterhood», которая прошла накануне в Подмосковье.

СССР участвовал в боестолкновениях в Афганистане с 1979 по 1989 год. По официальным данным, в этой войне погибли более 14 тысяч советских солдат.

Кабул, Служба информации РИА «Новый День»

Кабул. Другие новости 01.06.18

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