Медицина, полиция и ЖКХ: россияне назвали самые коррумпированные отрасли

Граждане России оценили результаты деятельности властей по борьбе с коррупцией. Многие отметили изменения в лучшую сторону, однако, по мнению россиян, коррумпированность отдельных сфер жизни все еще остается на высоком уровне. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый четвертый (24%) респондент уверен, что российское общество коррумпировано полностью. 23% опрошенных считают, что взяточничество процветает в медицине, 16% – в ГИБДД и полиции, 16% – в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 14% отметили судебную систему и прокуратуру.

Не все граждане верят, что громкие аресты взяточников являются реальным свидетельством борьбы властей с коррупцией, так думают только 42% россиян. 47% опрошенных уверены, что эти дела – лишь показательные акции, сведение счетов или конфликт конкурирующих кланов.

Вместе с тем Индекс борьбы с коррупцией (чем выше его значение, тем более заметна эффективность борьбы) уже второй год подряд находится в области положительных значений. 55% граждан считают борьбу с взяточничеством заметной. Впрочем, только 12% говорят, что власти делают для этого многое, 42% отмечают незначительные изменения. В то же время 13% заявили, что ситуация в стране ухудшилась.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.06.18

Самый богатый депутат гордумы Екатеринбурга заработал больше 100 млн рублей. / Югорский мэр ушел в отставку. / В Подмосковье появится еще одна «временная» свалка мусора. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»