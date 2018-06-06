Подросткам хотят запретить скрывать от родителей состояние здоровья

Самарские депутаты направили в Госдуму законопроект, запрещающий подросткам в возрасте 15-18 лет скрывать от родителей и опекунов данные о состоянии здоровья. Народные избранники считают, что мера поможет сократить в России число детей, которые курят, употребляют наркотики или начинают рано вступать в половые связи. Мнения правозащитников по этому вопросу разделились: одни считают, что норма действительно поможет родителям реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей, другие уверены, что запреты и меры принудительного характера не приведут ни к чему хорошему.

В настоящее время согласно закону «Об основах охраны здоровья» родители и законные представители могут беспрепятственно получить информацию о состоянии здоровья несовершеннолетних только до достижения ими 15 лет, пишет «Коммерсант». С 15 до 18 лет подросток имеет право на сохранение врачебной тайны. В этом возрасте родители могут получить данные о здоровье ребенка только с его согласия.

Депутаты Самарской губернской думы отмечают, что «дети старшего подросткового возраста зачастую не склонны сообщать родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода». Самарские парламентарии указывают среди таких проблем раннюю беременность, болезни, передаваемые половым путем, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, пристрастие к употреблению алкогольных напитков, курение табачных изделий, токсикоманию и наркоманию.

По словам авторов законопроекта, родители и службы по работе с несовершеннолетними, не обладающие полнотой информации, не могут принять своевременных мер по спасению детей. «В результате происходит социальная деградация. Это вопрос благополучия огромного числа подростков», – указывает один из инициаторов проекта депутат Самарской губернской думы Николай Сомов.

Идея ограничить подростков не всем пришлась по душе. Так директор работающей с воспитанниками социальных и медицинских учреждений общественной организации «Домик детства» Антон Рубин считает, что инициатива – шаг назад в решении проблем, на которые нацелен закон. «Боюсь, что вся мотивация к самостоятельному лечению молодого человека в таком случае будет напрочь отбита ремнем. Я бы делал упор на доверительные отношения между родителями и детьми. Никакие кандалы, запреты и меры принудительного характера никогда не приведут ни к чему хорошему», – уверен общественник.

В свою очередь детский омбудсмен Анна Кузнецова проект поддерживает, но указывает на необходимость его доработки в части системного подхода. Уполномоченный по правам ребенка напомнила, что ранее был составлен план мероприятий по профилактике чрезвычайных происшествий в общеобразовательных организациях. В частности, было предложено наделить правом родителей, чтобы они могли принимать решение о тестировании детей на наркотики.

Предположительно, инициатива самарских депутатов будет рассмотрена в Госдуме в осеннюю сессию. В Минздраве ответили, что законопроект в министерство не поступал, однако специалисты ведомства готовы обсуждать его с экспертным сообществом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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