В половине объектов с массовым пребыванием людей есть нарушения. МЧС «закручивает гайки»

МЧС выявило серьезные нарушения в половине проверенных объектов с массовым пребыванием людей, сообщил директор департамента надзорной деятельности ведомства Ринат Еникеев. Всего МЧС совместно с прокуратурой проверило больше 62 тысяч зданий, в 30 тысячах из них выявлены серьёзные недостатки в области требований пожарной безопасности.

Многие объекты эксплуатируются с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, на путях эвакуации использованы материалы с высокой горючестью, часть зданий не оборудованы в полном объеме первичными средствами пожаротушения, передает радио «Говорит Москва». Персонал ряда объектов не проходил обучения мерам пожарной безопасности.

В связи с этим МЧС России разработало законопроект, согласно которому, органы надзора будут задействованы на всех этапах строительства и функционирования объектов с массовым пребыванием людей, рассказал Ринат Еникеев.

«Мы предлагаем обеспечить участие надзорных органов функциями контроля на всех этапах жизненного цикла объектов общественного назначения, в том числе правом принимать отдельные системы противопожарной защиты на объектах с массовым пребыванием людей с участием представителей надзорного органа», – сказал Еникеев на выездном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, которое проходит в рамках международного салона «Комплексная безопасность-2018» в подмосковном Ногинске.

Также предлагает предусмотреть возможность проведения проверок без предварительного уведомления, ввести лицензирование работ по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, «уполномочить МЧС согласовывать учебные программы дополнительного образования, по которым сейчас обучаются сотрудники организаций в области пожарной безопасности».

Помимо этого, как передает «Интерфакс», Еникеев сообщил, что по поручению руководства МЧС готовятся очередные изменения в законодательстве по проблемам недостаточной численности подразделений пожарной охраны и надзорных органов. Кроме того, МЧС предлагает обеспечить проведение внеплановых выездных проверок объектов с учетом складывающейся обстановки на пожарах по решению председателя правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – главы МЧС России.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в свою очередь предложил «установить возможность участия представителей федерального государственного пожарного надзора в составе комиссии на всех этапах проектирования, строительства, эксплуатации объектов». Помимо этого он указал на необходимость регламентировать число, основания и периодичность проверок противопожарного состояния объектов, обеспечить возможность проведения проверок без предварительного уведомления их правообладателей, исключить «надзорные каникулы» в части проверок соблюдения безопасностей эксплуатации объектов.

«Надзорные мероприятия предлагается осуществлять в отношении объектов вне зависимости от количества и статуса юридических лиц, уполномоченных владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, а также предусмотреть возможность ежегодных профилактических рейдовых осмотров таких зданий должностными лицами МЧС России», – добавил Пискарев. При этом в комитете Госдумы предложили при проведении проверки должностными лицами госпожнадзора фиксировать выявленные нарушения при помощи средств видео, фото и аудиофиксации.

Также предлагается обязать арендаторов оборудовать объекты системами видеофиксации, позволяющими определить число людей в здании.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.06.18

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