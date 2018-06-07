В проблемах с мусором власти обвинили СССР

«Мусорный» вопрос россияне подняли в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Количество нелегальных свалок в стране растет, а чиновники не реагируют на обращения граждан. В ответ глава государства признал, что проблема назрела, а также возложил вину на советские времена, когда мусор не утилизировали.

Сообщений о плачевной ситуации с бытовыми отходами поступило очень много, рассказали волонтеры. Россияне жалуются, что мусор сваливают на уже закрытые свалки, а где-то и просто в лесу. Жители Подмосковья опасаются, что после закрытия полигона в Балашихе их «завалит мусором». Кроме того, граждане неодобрительно относятся к строительству мусоросжигательных заводов.

«Это очень острый вопрос. Мы же все с вами знаем, что нам досталась анахроническая система. В советское время, к сожалению, мусор не утилизировали», – отметил Путин. Только около тысячи полигонов в стране, по словам президента, работают легально. Остальные действуют в серую. При этом в России десятки тысяч нелегальных свалок, часть деятельности криминализована, заявил президент.

До 2024 года в РФ должны появиться 200 заводов по утилизации отходов. Это будут современные предприятия, а применяемые на них технологии прошли обкатку по всему миру и доказали свою безопасность, уточнил глава государства. «Мы готовы действовать здесь вместе с волонтерами и ОНФ. Очень многое будет зависеть и от власти на местах. И еще один момент – персональная ответственность чиновников», – добавил Путин.

Затем президент передал слово вице-премьеру Алексею Гордееву, которые отметил, что из 70 млн тонн отходов в год перерабатывается только 8%. С 1 января 2016 года вступают в действие новые нормативы обращения с отходами. Помимо этого, в скором времени заработает сайт, благодаря которому можно будет следить за переработкой мусора на всех уровнях.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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