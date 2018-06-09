Половина жителей России не знают, что за праздник отмечается 12 июня

Половина россиян никак не может запомнить название праздника, который отмечается 12 июня. По данным социологического опроса, проведенного Левада-центром, с прошлого года этот показатель не изменился.

Респондентов спрашивали: «Знаете ли вы точно, какой праздник отмечается 12 июня в России?». 49% участников опроса ответили правильно, назвав День России. Треть опрошенных (34%) заявили, что страна будет праздновать Днем независимости России.

11% граждан затруднились ответить на этот вопрос. Оставшиеся ответы – Годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России, Годовщина выборов первого Президента России – оказались на грани статистической погрешности, 2% и 1% соответственно.

Стоит отметить, что тех, кто запомнил название праздника, с 2006 года стало в два раза больше – показатель вырос с 23% до 49%. Однако с прошлого года он остался на прежнем уровне.

Как сообщили в пресс-службе Левада-центра, опрос проводился 24-30 мая 2018 года методом личного интервью. Участие в исследовании приняли 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, проживающих в 136 населенных пунктах 52 регионов страны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.06.18

Киев – надежда русского футбола: британский режиссер убежден, что Украина – это Россия. / «Воз и ныне там»: Минимущества Крыма разгневало Аксенова темпами работ. / Деятельность кушвинского лагеря «Сосновый» приостановлена из-за вспышки ОКИ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»