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Суббота, 9 июня 2018, 14:04 мск

Новости Общество

Половина жителей России не знают, что за праздник отмечается 12 июня

Половина россиян никак не может запомнить название праздника, который отмечается 12 июня. По данным социологического опроса, проведенного Левада-центром, с прошлого года этот показатель не изменился.

Респондентов спрашивали: «Знаете ли вы точно, какой праздник отмечается 12 июня в России?». 49% участников опроса ответили правильно, назвав День России. Треть опрошенных (34%) заявили, что страна будет праздновать Днем независимости России.

11% граждан затруднились ответить на этот вопрос. Оставшиеся ответы – Годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России, Годовщина выборов первого Президента России – оказались на грани статистической погрешности, 2% и 1% соответственно.

Стоит отметить, что тех, кто запомнил название праздника, с 2006 года стало в два раза больше – показатель вырос с 23% до 49%. Однако с прошлого года он остался на прежнем уровне.

Как сообщили в пресс-службе Левада-центра, опрос проводился 24-30 мая 2018 года методом личного интервью. Участие в исследовании приняли 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, проживающих в 136 населенных пунктах 52 регионов страны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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