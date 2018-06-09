Пенсии россиян обещают значительно повысить. Но можно подстраховаться

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе прошедшей накануне уже 16 по счету «Прямой линии» пообещал значительно повысить доходы пенсионеров. «Скоро правительство примет соответствующие меры», – заявил глава государства.

Речь шла, скорее всего, о новой пенсионной реформе. А сейчас рассчитать размер будущей пенсии невозможно. Она учитывается в баллах, а не в живых деньгах. Сколько рублей государство даст за один балл к моменту, когда вы будете выходить на пенсию, – сейчас не скажет никто. Так что гражданам рекомендуется, что называется, подстраховаться – то есть не только рассчитывать на государственную пенсию, но и делать самостоятельные накопления.

За комментариями о современных инструментах управления собственной пенсией, а также о дополнительных возможностях обеспечения высоких пенсионных доходов, корреспондент «Нового Дня» обратился к руководству негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» (АО НПФ «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева). Здесь рассказали, что в фонде активно применяют современные технологии в управлении пенсионными средствами. С мая 2018 года НПФ запустил онлайн-сервис «Пенсия в один клик». Теперь любой россиянин может удаленно открыть индивидуальный пенсионный счет и в дальнейшем делать взносы в счет будущей пенсии в режиме онлайн с любого устройства с выходом в Интернет.

«Время и деньги – главные ресурсы для многих из нас. Наша задача – чтобы клиенты экономили свое время и сберегали деньги. В этом смысл нашего онлайн-продукта, и мы уверены, что именно поэтому он будет востребован. В России принято говорить о доступности кредитов, а между тем вопрос доступности сбережений не менее актуален. Многие наши соотечественники полагают, что их доходы не позволяют им делать сбережения, тем более – на будущую пенсию. Многие предпочитают как можно дольше не думать о том, как будут жить в старости, и в то же время не рассчитывают на достойную пенсию от государства. Мы хотим поменять это отношение в обществе. Первое: сбережения могут быть доступными! Начните с двух тысяч рублей. Время, которое осталось до выхода на пенсию, и уровень сбережений, которые человек может делать со своей зарплаты, – это и есть фундамент будущей пенсии. Второе: мы уверены, что индивидуальный пенсионный счет постепенно станет нормой в российском обществе. Люди видят, что возможности государственной пенсионной системы ограничены, поэтому постепенно в обществе начинает меняться подход к формированию пенсии, появляется осознание, что надо заранее думать и планировать, какой уровень жизни и дохода будет после выхода на пенсию»,– подчеркнул генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

Оформление договора негосударственного пенсионного обеспечения, открытие и пополнение счета на сайте занимает всего несколько минут. После заключения договора счет можно пополнять с помощью банковской карты в личном кабинете, и еще для автоматического пополнения можно подключить услугу автоплатежа.

Минимальная сумма при этом для открытия индивидуального пенсионного счета – 2 тысячи рублей, минимальная сумма пополнения – 1 тысяча рублей, периодичность взносов выбирает сам клиент. Для клиентов перевод средств с карты любого банка на индивидуальный пенсионный счет, открытый в НПФ «Сафмар», будет бесплатным.

Для заключения договора достаточно указать свои паспортные данные, номер СНИЛС и свой адрес. Фонд удаленно проведет идентификацию клиента и отправит договор для ознакомления – весь процесс занимает несколько минут.

Дополнительным преимуществом НПО являются налоговые льготы – граждане, делающие взносы на негосударственную пенсию, имеют право на социальный налоговый вычет. Максимальная сумма взносов, на которую предоставляется вычет, составляет 120 тысяч рублей в год, соответственно, с этих взносов можно вернуть 15 600 рублей. А так же пенсионные сбережения можно передать по наследству или своим правопреемникам.

Москва, Служба информации

Москва. Другие новости 09.06.18

В Екатеринбурге осудили банду мошенников, заработавших более 1 миллиарда рублей на «черном обнале». / В Сургуте ребенок покалечился на детской площадке. Возбуждено уголовное дело. / Тульский губернатор-взяточник Дудка вышел на свободу досрочно. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»