Трудолюбивые, но ленивые: россияне рассказали о плюсах и минусах нации

Россияне рассказали о достоинствах и недостатках, которыми обладают жители РФ. Выяснилось, что в русских сочетаются противоположные качества, например, лень и трудолюбие. При этом пожилые люди указывают меньше пороков, тогда как молодежь склонна критиковать всех и вся.

Опрос, проведенный специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что главным достоинством россиян является гостеприимство, его назвали 45% респондентов. На втором месте хороших качеств – трудолюбие (41%), на третьем – душевность (33%), передает РИА «Новости». Замыкают пятерку положительных национальных черт щедрость (26%) и общительность (25%).

Среди недостатков лидирует пьянство, 16% россиян считают его главным пороком нации. Примечательно, что молодые люди чаще (25%) называют злоупотребление алкоголя недостатком русских. Второе место в антирейтинге занимает лень (13%), затем идет отсутствие дисциплины (6%). Замыкают список негативных национальных черт грубость и хитрость (по 5%).

По словам социологов, критичнее оценивают россиян молодые люди. Сегодняшние 18-24-летние приписывают жителям РФ негативные качества вдвое чаще, чем люди пенсионного возраста. «Источник таких расхождений, видимо, связан с более разнообразным социальным опытом, который дают молодежи путешествия и социальные сети, и его сравнением с повседневностью», – уточняют эксперты.

Опрос был проведен 23-24 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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